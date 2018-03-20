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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном ввели в эксплуатацию в Балашихе
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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном ввели в эксплуатацию в Балашихе 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном ввели в эксплуатацию в Балашихе, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Максима Фомина.
«Минстроем Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по ул. Баландина в Балашихе», — приводятся в сообщении слова М. Фомина.
Уточняется, что после ввода ФОК был передан администрации города на условиях безвозмездного пользования. Строительство ФОКа осуществлялось за счет средств выделенных из федерального бюджета по заказу Росгвардии в рамках развития территории микрорайона.
«Здание переменной этажности от одного до трех этажей имеет общую площадь свыше 6 тыс. кв. м. Здание спортивного комплекса — многофункциональное. Здесь есть бассейн с пятью дорожками, универсальный зал для занятий такими видами спорта как волейбол и баскетбол, мини-футбол и гандбол, а также залы для единоборств, аэробики и фитнеса. В ФОКе предусмотрены помещения для переодевания посетителей, душевые, буфет, две сауны и игровой зал», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что комплекс оснащен необходимым спортивным инвентарем и тренажерами. На прилегающей территории обустроены парковочные места для автомобилей, установлены малые архитектурные формы, скамейки для отдыха.
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном — первый столь масштабный спортивный объект в мкр-не Дзержинского. Вместимость спорткомплекса составляет 925 посещений в день», — добавил М. Фомин.
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