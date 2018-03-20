ФОК с бассейном в Балашихе сможет принимать 925 посетителей в день

Минстроем Московской области было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно‐оздоровительного комплекса, расположенного по улице Баландина в микрорайоне Дзержинского Балашихи. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр строительного комплекса региона Максим Фомин.

После ввода ФОК был передан администрации города на условиях безвозмездного пользования, и уже 12 марта состоялось торжественное открытие нового спортивного объекта. Строительство ФОКа осуществлялось за счет средств выделенных из федерального бюджета по заказу Росгвардии в рамках развития территории микрорайона. Здание переменной этажности от 1 до 3 этажей имеет общую площадь свыше 6 тысяч квадратных метров. Здание спортивного комплекса — многофункциональное. Здесь есть бассейн с пятью дорожками, универсальный зал для занятий такими видами спорта как волейбол и баскетбол,

мини-футбол

и гандбол, а также залы для единоборств, аэробики и фитнеса. В ФОКе предусмотрены помещения для переодевания посетителей, душевые, буфет, две сауны и игровой зал.

Комплекс оснащен необходимым спортивным инвентарем и тренажерами. На прилегающей территории обустроены парковочные места, установлены малые архитектурные формы, скамейки для отдыха.

Физкультурно-оздоровительный

комплекс с бассейном — первый столь масштабный спортивный объект в микрорайоне Дзержинского. Вместимость спорткомплекса составляет 925 посещений в день