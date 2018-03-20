Четыре региональные федерации планируют выдвинуть Третьяка на пост президента ФХР

МОСКВА, 20 марта. / ТАСС /. Федерации хоккея республики Саха (Якутия), Ульяновской, Мордовской и Саратовской областей планируют выдвинуть кандидатуру Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России (ФХР). Об этом ТАСС сообщили в региональных федерациях.

Отчетно-выборная конференция, на которой будет избран президент федерации, пройдет 12 апреля. Кандидаты должны подать заявки в период с 23 марта по 2 апреля. В 2014 году Третьяка на пост главы ФХР выдвинула Федерация хоккея Тульской области.

"Собираемся написать письмо о выдвижении Третьяка на пост президента ФХР. На этой неделе проведем совещание совета федераций региональной федерации, примем коллективное решение и будем выдвигать Третьяка", — сообщил исполнительный директор Федерации хоккея республики Саха (Якутия) Владимир Хисамутдинов.

"Мы планируем выдвигать кандидатуру Владислава Третьяка на выборы ФХР", — сообщили ТАСС в Федерации хоккея Республики Мордовия.