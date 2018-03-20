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Соревнования по настольному теннису пройдут в школе № 1514
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Соревнования по настольному теннису пройдут в школе № 1514 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Приглашаются — мамы, папы и учащиеся школы №1514. Турнир начнется 25 марта в 11:00 часов.
Соревнования пройдут по адресу: улица Новаторов, дом 22А. Настольный теннис, он же пинг-понг, является олимпийским видом спорта и популярен не только в России, но во всем мире. На всех обитаемых континентах, в 218 странах настольным теннисом занимаются на профессиональном уровне. Игра в мяч, который вначале отбивали руками, известна с древнейших времен, постепенно правила усложнялись, появлялись специальные перчатки и, наконец, ракетки. Название «Пинг-Понг» стало встречаться начиная с 1901 года.
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