Соревнования по настольному теннису пройдут в школе № 1514

Приглашаются — мамы, папы и учащиеся школы №1514. Турнир начнется 25 марта в 11:00 часов.

Соревнования пройдут по адресу: улица Новаторов, дом 22А. Настольный теннис, он же пинг-понг, является олимпийским видом спорта и популярен не только в России, но во всем мире. На всех обитаемых континентах, в 218 странах настольным теннисом занимаются на профессиональном уровне. Игра в мяч, который вначале отбивали руками, известна с древнейших времен, постепенно правила усложнялись, появлялись специальные перчатки и, наконец, ракетки. Название «Пинг-Понг» стало встречаться начиная с 1901 года.