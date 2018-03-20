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Ватерполистки «Динамо-Уралочки» завершили сезон победой в первенстве России
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Ватерполистки «Динамо-Уралочки» завершили сезон победой в первенстве России 

74.ru 42 минуты назад
Фото: 74.ru
Ватерполистки златоустовской команды «Динамо-Уралочка» на мажорной ноте завершили сезон. Клуб выиграл золото первенства России среди девушек до 15 лет и бронзу чемпионата страны среди женщин. Об этом 74.ru сообщил исполнительный директор федерации водного поло Челябинской области Святослав Накоряков.
— Ещё один состав «Динамо-Уралочки» сейчас уехал на финал первенства России по водному поло среди девушек до 19 лет, — уточнил Святослав Накоряков.
Финальный этап первенства страны среди ватерполисток до 15 лет прошёл на домашней площадке «Динамо-Уралочки» в Златоусте. В состязаниях приняли участие восемь команд из семи регионов России. В матче за золото наши землячки одержали уверенную победу над представительницами Нижегородской области со счетом 14:2.
На чемпионате России среди женщин команда заняла третье место
— Лучшим вратарём состязаний признали Валерию Кутышеву, бомбардиром — Дарью Бунакову, полезным игроком — Анастасию Сыромолотову, — перечислил Святослав Накоряков.
Взрослый состав команды ватерпольного клуба Златоуста в чемпионате России завоевал бронзу. Марии Берсенёвой удалось забросить в ворота соперников 70 мячей — это лучший результат турнира.
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