С 20 по 22 марта в Евпатории пройдет десятый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ. 

На местной «Арене-Крым» сыграют команды Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Симферополь), Московского физико-технического института (Долгопрудный), Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) и Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.
Хозяева турнира, футболисты КФУ, традиционно удачно выступают в домашних стенах. Мощный рывок весной в прошлом сезоне позволил крымчанам избежать зоны вылета и завершить сезон в середине турнирной таблицы. В текущем чемпионате от КФУ также требуется успех в домашних стенах, тем более, что в соперниках прямой конкурент за выживание МФТИ. А вот футболисты УрФУ и ОрёлГУ будут решать задачи иного уровня. Уральцы держат на прицеле первое место и к очной встрече с КубГУ имеют возможность до минимума сократить отставание от лидера. Футболисты из Орла на данный момент сыграли меньше всех матчей и по потерянным очкам также претендуют на высокие места — успешное выступление на первом турнире осенью стало тому подтверждение.
Расписание матчей:
20 марта (вторник)
11:00 УрФУ (Екатеринбург) — ОрёлГУ (Орёл)
14:00 КФУ (Симферополь) — МФТИ (Долгопрудный)
21 марта (среда)
11:00 КФУ (Симферополь) — ОрёлГУ (Орёл)
13:30 МФТИ (Долгопрудный) — УрФУ (Екатеринбург)
22 марта (четверг)
10:00 КФУ (Симферополь) — УрФУ (Екатеринбург)
12:00 МФТИ (Долгопрудный) — ОрёлГУ (Орёл)
Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.
Турнирная таблица:
КубГУ (Краснодар) — 22 (9 матчей)
СГАФКСТ (Смоленск) — 19 (9)
РЭУ (Москва) — 16 (9)
ТГУ (Тамбов) — 15 (9)
ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)
УрФУ (Екатеринбург) — 13 (6)
СГУ (Саратов) — 11 (6)
ЧГУ (Грозный) — 10 (6)
ПГАФКСИТ (Казань) — 10 (6)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 9 (6)
ОрёлГУ (Орёл) — 4 (3)
МФТИ (Долгопрудный) — 3 (6)
КФУ (Симферополь) — 3 (6)
СКФУ (Ставрополь) — 3 (6)
КГТУ (Калининград) — 1 (6)
СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)