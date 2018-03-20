С 20 по 22 марта в Евпатории пройдет десятый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ.

На местной «Арене-Крым» сыграют команды Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Симферополь), Московского физико-технического института (Долгопрудный), Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) и Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.

Хозяева турнира, футболисты КФУ, традиционно удачно выступают в домашних стенах. Мощный рывок весной в прошлом сезоне позволил крымчанам избежать зоны вылета и завершить сезон в середине турнирной таблицы. В текущем чемпионате от КФУ также требуется успех в домашних стенах, тем более, что в соперниках прямой конкурент за выживание МФТИ. А вот футболисты УрФУ и ОрёлГУ будут решать задачи иного уровня. Уральцы держат на прицеле первое место и к очной встрече с КубГУ имеют возможность до минимума сократить отставание от лидера. Футболисты из Орла на данный момент сыграли меньше всех матчей и по потерянным очкам также претендуют на высокие места — успешное выступление на первом турнире осенью стало тому подтверждение.

Расписание матчей:

20 марта (вторник)

11:00 УрФУ (Екатеринбург) — ОрёлГУ (Орёл)

14:00 КФУ (Симферополь) — МФТИ (Долгопрудный)

21 марта (среда)

11:00 КФУ (Симферополь) — ОрёлГУ (Орёл)

13:30 МФТИ (Долгопрудный) — УрФУ (Екатеринбург)

22 марта (четверг)

10:00 КФУ (Симферополь) — УрФУ (Екатеринбург)

12:00 МФТИ (Долгопрудный) — ОрёлГУ (Орёл)

Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.

Турнирная таблица:

КубГУ (Краснодар) — 22 (9 матчей)

СГАФКСТ (Смоленск) — 19 (9)

РЭУ (Москва) — 16 (9)

ТГУ (Тамбов) — 15 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)

УрФУ (Екатеринбург) — 13 (6)

СГУ (Саратов) — 11 (6)

ЧГУ (Грозный) — 10 (6)

ПГАФКСИТ (Казань) — 10 (6)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 9 (6)

ОрёлГУ (Орёл) — 4 (3)

МФТИ (Долгопрудный) — 3 (6)

КФУ (Симферополь) — 3 (6)

СКФУ (Ставрополь) — 3 (6)

КГТУ (Калининград) — 1 (6)

СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)