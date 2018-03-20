Команда МПГУ победила на турнире Первой группы НСФЛ в Крыму

С 17 по 19 марта в Крыму прошёл девятый межрегиональный турнир НСФЛ, хозяевами которого были футболисты Севастопольского государственного университета. В гости на полуостров приехали команды Московского педагогического государственного университета, Тульского государственного университета и Дальневосточного федерального университета.

Стартовал турнир с двух ничейных результатов. Футболисты МПГУ результативно начали турнир, ведя в матче против ТулГУ 2:0 к перерыву, но во втором тайме игру перевернул выдедший на замену форвард туляков Роман Пекулов. Сначала он сократил отставание в счете, а затем заработал пенальти и удаление голкипера москвичей. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:2 на табло. В другом матче первого игрового дня СевГУ и ДВФУ, несмотря на приличное количество моментов у обеих команд, счёт не открыли.

Во второй игровой день последовали победы. В середине первого тайма футболисты ДВФУ забили первый гол в НСФЛ, выйдя вперёд в матче с МПГУ. Москвичи достаточно быстро отыгрались, а во втором тайме предстали максимально крепкой и слаженной командой, дожав соперника. Эта победа стала первой для москвичей в этом календарном году. Во втором матче ТулГУ благодаря дублю своего основного форварда Дмитрия Кузнецова обыграла хозяев. Футболисты СевГУ созданные моменты не реализовали и во второй раз подряд ушли с поля без забитых мячей. А вот Кузнецов возглавил гонку бомбардиров текущего сезона с показателем 10 голов в 12 матчах.

В заключительный игровой день футболисты ДВФУ одержали первую победу в лиге. ТулГУ открыл счёт в конце первого тайма шикарным ударом издали в самую девятку, но затем преимущество захватили гости с Дальнего Востока. ДВФУ не только отыгрался, но и вышел вперёд, а затем сохранил преимущество в счёте. Акклиматизация на высоком уровне прошла успешно. В другом матче СевГУ и МПГУ устроили настоящий триллер. Москвичи в течение двух минут дважды поразили ворота хозяев, а потом расслабились, за что поплатились. Футболисты СевГУ не только отыгрались, но и вышли вперёд. МПГУ заканчивал матч вдевятером, что не помешало отыграться в добавленное арбитром время — 3:3. Турнир завершился на мажорной ноте.

Победителем турнира стали футболисты МПГУ, набравшие 5 очков. Москвичи взобрались на 8 позицию в турнирной таблице и продолжают борьбу за высокие места. Дебютант НСФЛ ДВФУ завершил турнир на втором месте с 4 очками. ТулГУ — третий с таким же показателем. Сезон для Тулы завершен: на данный момент предварительное третье место с 17 очками, но у всех соперников остаются матчи в запасе. СевГУ не сумел победить дома, набрал 2 очка и закончил дебютный сезон во второй половине таблицы с результатом в 10 очков.

Результаты матчей:

МПГУ (Москва) — ТулГУ (Тула) 2:2 ДВФУ (Владивосток) — СевГУ (Севастополь) 0:0 МПГУ (Москва) — ДВФУ (Владивосток) 2:1 СевГУ (Севастополь) — ТулГУ (Тула) 0:2 ДВФУ (Владивосток) — ТулГУ (Тула) 2:1 МПГУ (Москва) — СевГУ (Севастополь) 3:3 Турнирная таблица:

БФУ (Калининград) — 19 очков (9 матчей)

ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 18 очков (9)

ТулГУ (Тула) — 17 очков (12)

СПбПУ (Санкт-Петербург) — 15 очков (9)

СКГМИ (Владикавказ) — 15 очков (9)

КБГУ (Нальчик) — 12 очков (6)

ЧГПУ (Чебоксары) — 12 очков (9)

МПГУ (Москва) — 11 очков (9)

СевГУ (Севастополь) — 10 очков (12)

МГПУ (Москва) — 5 очков (6)

ДВФУ (Владивосток) — 4 очков (3)

ПГНИУ (Пермь) — 3 очка (9)

КНИТУ-КАИ (Казань) — 2 очка (6)