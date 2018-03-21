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Работа клуба «Лыжник» в Лосинке продлится до конца марта
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Работа клуба «Лыжник» в Лосинке продлится до конца марта 

Управа района Лосиноостровский 6 часов назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В связи с обильными снегопадами нынешней зимы и все еще достаточно хорошим снежным покровом в клубе «Лыжник» Лосиноостровского района приняли решения продолжать тренировки до конца марта.
— Зимы в России долгие. Это на руку лыжникам, которые продолжают кататься в сквере по Олонецкому проезду и в Джамгаровском парке, — говорится в сообщении группы ВК Бабушкиснкого парка.
Любителей зимних видов спорта приглашают присоединиться к тренировкам и начать заниматься путь и под самый занавес сезона. Участие в занятиях бесплатное. (ск)
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