Джо Сакик: Маккиннон ведет за собой «Колорадо», он вышел на новый уровень

— Да, игроки действительно бьются. Они каждый день приходят на лед и работают. Я впечатлен тем, как они стоят друг за друга. Все началось еще в тренировочном лагере, когда они превзошли все ожидания.

За этой командой очень весело следить. Маккиннон играет на новом уровне, он стал лидером и ведет за собой команду. В НХЛ не так много игроков, которые настолько важны для своих команд.