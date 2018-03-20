Джо Сакик: Маккиннон ведет за собой «Колорадо», он вышел на новый уровень 

— Да, игроки действительно бьются. Они каждый день приходят на лед и работают. Я впечатлен тем, как они стоят друг за друга. Все началось еще в тренировочном лагере, когда они превзошли все ожидания.
За этой командой очень весело следить. Маккиннон играет на новом уровне, он стал лидером и ведет за собой команду. В НХЛ не так много игроков, которые настолько важны для своих команд.
Мы по-прежнему проходим через процесс. Парни хорошо играют, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе. Никто не ждал, что команда будет так хороша, самое важное, что в это все верят игроки. И они это делают, — сказал Сакик в интервью официальному сайту НХЛ.