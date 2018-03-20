«Ювентус» намерен приобрести Дармиана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может перейти в «Ювентус», сообщает Tuttosport. По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру 28-летнего игрока в качестве замены Штефан Лихтштайнеру и Квадво Асамоа, которые покинут команду летом 2018 года.

Отмечается, что итальянец является главной трансферной целью для туринцев на предстоящее трансферное окно.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Дармиан провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.