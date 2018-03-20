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Первый в истории республики дистанционный конный пробег провели в Тарки-Тау
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Первый в истории республики дистанционный конный пробег провели в Тарки-Тау 

Mirmol.ru 38 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Дистанционные конные пробеги — это дисциплина конного спорта, в которой первенство определяется по лучшему времени прохождения дистанции спортсменом на лошади при условии сохранения в норме её физиологических показателей.
Участниками мероприятия стали представители конных клубов и школы центра этнического спорта «Узден», конно-спортивной школы «Джигит», конных клубов «Горец» и «Ахмад».
Трасса пролегала по склону горы Тарки-тау, где участникам было необходимо по расставленным предварительно разметкам пройти 30 километровую трассу, при этом сохраняя в норме состояние лошадей.
«После полной проверки готовности всадников и скакунов, был дан старт. В авангарде пошли двое всадников-джигитов, облачённых в традиционный костюм в папахе и черкесках, придавая кавказский колорит, а за ними последовали и остальные пробежники. Замеры данных состояния здоровья лошадей после финиша были восхитительными, что было зафиксировано в журнале участников», — рассказали в оргкомитете мероприятия.
Пробег состоялся при участии члена Бюро Федерации конного спорта России, судьи высшей категории Руслана Гекиева. Поскольку дистанционные пробеги проводились впервые, оргкомитетом было решено выдать всем грамоты об успешном прохождении трассы, не выделяя победителей.
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