Леонтьев решил заново осваивать «Камасутру»

Накануне знаменитый эстрадный артист Валерий Леонтьев отметил свое 69-летие. В честь такого события в его «Инстаграме» появилась свежая публикация.

В опубликованном видео музыкант обратился к своим поклонникам, поблагодарив их за теплые слова и пожелания. Не обошлось и без доли юмора: во время своей речи он упомянул позу «Камасутры», соответствующую цифрам его нынешнего возраста, о которой он раньше только читал, но не пробовал. «Но в связи с такой датой интересной придется пробовать», — пошутил певец.