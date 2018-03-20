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Леонтьев решил заново осваивать «Камасутру»
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Леонтьев решил заново осваивать «Камасутру» 

WomanHit.ru 39 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Накануне знаменитый эстрадный артист Валерий Леонтьев отметил свое 69-летие. В честь такого события в его «Инстаграме» появилась свежая публикация.
В опубликованном видео музыкант обратился к своим поклонникам, поблагодарив их за теплые слова и пожелания. Не обошлось и без доли юмора: во время своей речи он упомянул позу «Камасутры», соответствующую цифрам его нынешнего возраста, о которой он раньше только читал, но не пробовал. «Но в связи с такой датой интересной придется пробовать», — пошутил певец.
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