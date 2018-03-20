Источник: система tax free 1 апреля заработает во всех городах ЧМ-2018

МОСКВА, 20 марта. / ТАСС /. Система tax free 1 апреля заработает в аэропортах всех российских городов, принимающих Чемпионат мира по футболу, сообщил ТАСС источник в экономическом блоке правительства.

"Должна заработать во всех городах с 1 апреля, но на бумажных носителях. В электронной форме, как и планировалось, — с 1 октября 2018 года", — сказал собеседник агентства.