Главную площадь Екатеринбурга освободили от «парковочного ига»

Решением комиссии FIFA.

Площадь 1905 года и улица 8 Марта не будут задействованы под парковки для гостей ЧМ-2018. Об этом сообщила председатель городского комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.

В связи с этим отпала необходимость в «пробном» перекрытии этих участков улично-дорожной сети во время тестовых матчей, которые пройдут на «Екатеринбург Арене! 1 и 15 апреля, а также 6 мая. Стоит напомнить, что соперниками ФК „Урал“ в этих играх выступят казанский „Рубин“ , пермский „Амкар“ и московский »Спартак"

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», на протяжении пробных матчей будет ограничено движение по Ключевской на участке между Токарей и Мельковской. Проехать здесь смогут только клиентские группы. В ходе перекрытия планируется проверить, насколько эта площадка подходит для выполнения функций гостевой парковки.

Кроме того, 15 апреля протестируют особый режим трафика по Репина — от Крауля до Татищева: в дни ЧМ-2018 эта магистраль станет одной из главных на маршруте «футбольных делегаций». Сами же матчи проводятся для проверки инфраструктуры обновленного стадиона, квалификации клиентских служб, волонтеров и контролеров. Особое внимание при этом будет уделено двум временным трибунам, вмещающим в общей сложности 12 000 зрителей.

Ранее по теме: Болельщики проверят на прочность трибуны «Екатеринбург Арены»