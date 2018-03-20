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ХК «Автомобилист» планирует расстаться с 5-7 игроками
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ХК «Автомобилист» планирует расстаться с 5-7 игроками 

ТАСС 9 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» планирует расстаться с рядом игроков. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор клуба Максим Рябков.
"Мы сейчас можем говорить, наверное, только о количественном выражении изменений в составе. Я думаю, что примерно пять-семь человек покинут клуб, ну и, соответственно, такое же количество людей нашу команду пополнит. Мы в прошлом году достаточно большую трансформацию состава провели, и, в общем и целом, это принесло те результаты, которых мы ожидали, и сейчас уже нет необходимости в более масштабных изменениях. Все остальные вещи будут точечными, и мы для себя, естественно, уже наметили те кандидатуры, которые являются для нас приоритетом", — сказал Рябков.
Он добавил, что уже есть понимание того, кто покинет клуб. «Все-таки мы хотим определиться окончательно с кандидатурой главного тренера и узнать его мнение. Для меня принципиальная позиция всегда в этих вопросах — позиция главного тренера. Наметки, у кого контракты истекают, есть — в любом случае, мы скажем об этом ребятам, в первую очередь, лично, они не должны узнавать об этом из прессы», — считает Рябков.
"Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, что стало лучшим результатом для клуба в его истории. В первом раунде плей-офф команда проиграла магнитогорскому «Металлургу».
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