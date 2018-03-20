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Арбитр получил «единицу» за дебютный матч в ФНЛ
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Арбитр получил «единицу» за дебютный матч в ФНЛ 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Как стало известно «СЭ», арбитр Максим Чембулатов, судивший 16 марта матч 28-го тура первенства России «Динамо» СПб — «Химки» (2:1), получил очень низкую оценку за качество своей работы. Инспектор Алексей Монахов поставил судье, проводившему дебютную игру в первом дивизионе, меньше семи баллов. Это равно «единице» по 5-балльной системе.
На 70-й минуте Чембулатов ошибочно не удалил игрока «Химок» Айдара Лисинкова за лишение соперника явной возможности забить гол. Вместо этого он вынес нарушителю предупреждение за срыв перспективной атаки.
Кроме того, во втором тайме рефери ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо», когда футболист «Химок» Михаил Петрусев симулировал фол со стороны вратаря Егора Генералова. Неправильным было решение Чембулатова назначить еще один пенальти на 79-й минуте — в этот раз в ворота гостей. (Александр БОБРОВ)
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