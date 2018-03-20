Арбитр получил «единицу» за дебютный матч в ФНЛ

Как стало известно «СЭ», арбитр Максим Чембулатов, судивший 16 марта матч 28-го тура первенства России «Динамо» СПб — «Химки» (2:1), получил очень низкую оценку за качество своей работы. Инспектор Алексей Монахов поставил судье, проводившему дебютную игру в первом дивизионе, меньше семи баллов. Это равно «единице» по 5-балльной системе.

На 70-й минуте Чембулатов ошибочно не удалил игрока «Химок» Айдара Лисинкова за лишение соперника явной возможности забить гол. Вместо этого он вынес нарушителю предупреждение за срыв перспективной атаки.