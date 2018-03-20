Ответы на главные вопросы для семейной хоккейной аудитории

«Бесценная Лига» предложила новую тему встречи медиаклуба, посвятив её детям и хоккею.

«Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ — уникальная традиция, объединившая игроков и болельщиков хоккея, — продолжает радовать поклонников этой игры. Этот спорт привлекает не только мужскую, но и всё более растущую женскую аудиторию. Совместные просмотры хоккейных матчей — прекрасная возможность провести время с близкими людьми, поболеть за хоккей и получить бесценные эмоции всей семьёй. Самые настойчивые болельщики, голосуя за любимых игроков, получают уникальную возможность выйти на лёд и разделить Бесценный трофей со звёздами хоккея.

Участники встреча медиаклуба «Бесценной Лиги» наблюдали за одним из ключевых матчей регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и московским «Динамо». В нём решалось, какая из команд попадёт в плей-офф.

Помимо просмотра хоккея присутствующие делились впечатлениями от игры и рассказывали, как и почему решили связать свою жизнь с этим видом спорта. Основная тема очередной встречи медиаклуба «Бесценной Лиги» звучала так: «Дети и хоккей. Спортсменами не рождаются — спортсменами становятся». Почётными гостями встречи стали легендарный хоккейный тренер и игрок «Спартака» Валентин Гуреев, тренер Андрей Николишин и отец форварда «Спартака» Александра Хохлачёва хоккейный тренер, а в прошлом хоккеист Игорь Хохлачёв.

— Я посвятил хоккею много лет: сам был когда-то хоккеистом, а теперь тренирую будущих звёзд хоккея. Под моим руководством выросло уже не одно поколение чемпионов. И очень часто мне задают вопрос: почему же многие дети приходят в хоккей, регулярно занимаются, но звёздами так и не становятся? На самом деле, проблема детского хоккея заключается в том, что помимо желания детей заниматься спортом, большую роль играют родители, бабушки, дедушки… Многие ведь думают, что раз они привели ребенка, значит, он должен играть в хоккей. А если не заиграл? Дети все разные: кому-то подходит спорт, а кому-то — нет. Здесь важно, чтобы родители понимали, что первоначально должно быть желание именно у ребёнка. Значит сначала надо заинтересовать, привить любовь ко льду, научить работе в команде. Очень большую роль играет именно отношение родителей к хоккею. Поэтому создание «Бесценной Лиги» — это, несомненно, семейная традиция, которая станет первой ступенью на пути к славе для подрастающих хоккеистов, — сказал прославленный спартаковский игрок и тренер Валентин Гуреев.

Тренер Андрей Николишин, сам воспитывающий сына-хоккеиста, выступил с экспертной оценкой и отметил, что раньше семи-восьми лет отдавать ребёнка в спортивную секцию не стоит.

— Талант — это важно. Но талант есть у многих. А вот как мы сможем его реализовать — это решающий фактор. Раньше детей отбирали вовсе не на льду, смотрели на их ловкость, реакцию и способность к обучению. А настоящими хоккеистами становятся во дворах. Раньше 7-8 лет нет смысла отдавать ребёнка в хоккей.

Поверьте, ребёнок, который встал на лёд в 8 лет, уже через год перегонит того, кто занимается с 4-5. А если хотите научить ребёнка кататься — без проблем, для этого есть катки в Парке Горького и на ВДНХ, для этого не нужны специализированные тренировки. Существует распространённый миф, что детский хоккей — дорогой вид спорта. Не обязательно покупать ребёнку сразу всю амуницию. Хорошие коньки — да, это очень важно. Но пока он не начал заниматься хоккеем профессионально, всё остальное не столь значимо, — сказал Николишин.

Интересными наблюдениями поделился Игорь Хохлачёв, отец нападающего «Спартака» Александра Хохлачёва.

— Саша всегда хотел быть хоккеистом. Для родителей это тоже большая работа. Мы по очереди с женой возили ребёнка на тренировки. Каждый день поездки, переживания за удачи и неудачи. Это целая тяжёлая жизнь. Отдали его в хоккей мы в семь лет. Важно, чтобы ребёнок развивался в спортивном плане. Масса примеров, когда ребёнок начинал заниматься хоккеем и позже, а затем добивался отличных результатов. Главное, чтобы ребёнок любил хоккей, а тренировки не были в тягость. Основной процент успеха, по моему мнению, зависит от таланта первого тренера. На первом месте у игрока стоит трудолюбие и характер. Талант — не на первом месте, — заявил Хохлачёв.

Матч «Спартак» — «Динамо» стал последним домашним матчем хоккейного клуба «Спартак» в регулярном чемпионате. В рамках матча состоялась церемония награждения «Бесценной Лиги» и разделение «Бесценного трофея» между хоккеистом «Спартака» Никитой Беспаловым и болельщиком клуба Сергеем Белоненко, ставшим лидером голосования. Сам «Бесценный трофей» символизирует единение и бесценную эмоциональную связь игроков и болельщиков — изначально он выглядит единым, но его две части разделяются, и в момент вручения «Бесценный Игрок» и «Бесценный Болельщик» получают каждый свою половину Трофея. После вручения Сергей поделился впечатлениями о хоккее и рассказал о своей семейной традиции:

— Мне очень повезло оказаться на таком мероприятии, познакомиться с легендарным Валентином Николаевичем Гуреевым, Андреем Николишиным, Игорем Хохлачёвым. Для меня стать «Бесценным Болельщиком» «Спартака» большая честь. В конце матча я разделил Трофей «Бесценной Лиги» с вратарём «Спартака» Никитой Беспаловым прямо на ледовой арене. Конечно, меня переполняют эмоции! В нашей семье просмотр хоккея уже стал семейной традицией. Спасибо Mastercard и «Бесценной Лиге» за бесценные моменты!» — сказал Бесценный Болельщик ХК «Спартак» Сергей Белоненко.

За почти два сезона «Бесценная Лига» собрала более 200 000 участников, среди которых огромное число болельщиц, которые не менее активно претендуют на главную награду — «Бесценный трофей» и право выйти на лёд с хоккеистом любимого клуба. Для многих болельщиков «Бесценная Лига» уже стала по-настоящему семейной традицией.

В течение всего сезона КХЛ любители хоккея путем интернет-голосования на сайте mastercard.khl.ru и в официальном приложении КХЛ выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Побороться за трофей могут не только присутствующие на ледовых аренах, но и люди, поддерживающие любимые клубы у экранов телевизоров или следящие за ходом игры в интернете. Подсчёт очков происходит в режиме реального времени.

Выбранные игроки, а также самые активные болельщики, навсегда вписывают свои имена в историю «Бесценной Лиги». Они получают уникальный общий «Бесценный трофей», который вручается победителям — «Бесценному Игроку» и «Бесценному Болельщику» ─ одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения, на арене, сразу после ледовой баталии.

Церемонии награждения лучших игроков и болельщиков «Бесценной Лиги» продолжатся на втором этапе чемпионата КХЛ. Ещё два победителя «Бесценной Лиги» будут награждены после решающего матча финальной серии плей-офф. «Бесценным Болельщиком» сезона-2017/18 станет рекордсмен рейтинга, набравший наибольшее количество очков. Он разделит приз с игроком любимого клуба во время церемония закрытия сезона КХЛ в мае.