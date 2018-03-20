Александр Головин: кем бы стал, если не футболистом? Наверное, киберспортсменом 

Полузащитник ПФК ЦСКА Александр Головин рассказал о любимых компьютерных играх и о том, кем бы стал, если б не был футболистом.
«Руками умею играть в компьютер. Люблю Counter-Strike, Dota 2 и Battlegrounds — это три игры, в которые я играю. В FIFA играл раньше. Сейчас могу, если есть PS или Xbox, но больше компьютер. Чаще всего играю на приставке за «Реал». Это очень сильная команда с очень скоростной линией атаки, то есть всегда можно за счёт скрости убежать. Мне кажется, за них больше всего шансов забить гол. Кем бы стал, если бы не был футболистом? Наверное, киберспортсменом», — отметил Головин в интервью YouTube-каналу ЦСКА.
Головин не первый российский футболист, который увлекается видеоиграми. Вячеслав Подберёзкин из «Рубина» любит Dota 2 и команду Virtus.pro, а Фёдор Смолов вместе с ребятами из «Краснодара» увлекается CS:GO.