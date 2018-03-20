«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Оренбургом»

Утром у команды состоялось теоретическое занятие, затем игроки отправились в тренажерный зал, где прошла получасовая тренировка. Затем «Крылья Советов» тренировались на искусственном поле клубной базы. Занятие включило в себя разминку, двусторонку и беговые упражнения. Длилась тренировка чуть больше часа.

В матче с «Оренбургом» самарцам не смогут помочь два игрока основного состава — форвард Александр Соболев и полузащитник Олег Ланин , которые сейчас находятся в расположении молодежной сборной России. Сербский полузащитник Срджан Мияйлович приступил к восстановлению после повреждения, но пока занимается по индивидуальной программе.

Матч 29-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» состоится в субботу, 24 марта на стадионе «Металлург». Игра начнется в 14:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.