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«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Оренбургом»
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«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Оренбургом» 

Волга Ньюс 9 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Утром у команды состоялось теоретическое занятие, затем игроки отправились в тренажерный зал, где прошла получасовая тренировка. Затем «Крылья Советов» тренировались на искусственном поле клубной базы. Занятие включило в себя разминку, двусторонку и беговые упражнения. Длилась тренировка чуть больше часа.
В матче с «Оренбургом» самарцам не смогут помочь два игрока основного состава — форвард Александр Соболев и полузащитник Олег Ланин, которые сейчас находятся в расположении молодежной сборной России. Сербский полузащитник Срджан Мияйлович приступил к восстановлению после повреждения, но пока занимается по индивидуальной программе.
Матч 29-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» состоится в субботу, 24 марта на стадионе «Металлург». Игра начнется в 14:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.
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