Новосибирцы получили 120 тысяч из бюджета за ролик о Новосибирской области мечты

Компания Ammonite Studio сняла видео об инвестиционной привлекательности Новосибирской области — авторы говорят, что региональное министерство экономического развития заплатило им за это 120 тысяч рублей и будет показывать фильм на выставках и форумах.

Ролик опубликован на Youtube-канале студии 19 марта, а его производство компания выиграла на тендере ещё в мае 2017 года.

«Производство стоило больше, чем мы получили, но по тендеру мы выиграли 120 тысяч рублей. В процессе согласования отказались от некоторых кадров, поэтому планируем, если договоримся с заказчиком, выпустить ещё авторскую версию, в которой будет не шесть, а 18 интервью. Работа проделана огромная — далеко не всё отражено в опубликованном видео», — рассказал корреспонденту НГС совладелец Ammonite Studio Максим Житный.

Новосибирская область представлена в ролике как «инновационный регион с лучшим инвестиционным климатом», который должен притягивать людей. Герои интервью в 6-минутном фильме называют в числе преимуществ региона науку, образование и квалифицированных специалистов.

Ролики о Новосибирской области снимают и любители — в начале этого года местный разработчик опубликовал видео о Бердских скалах, которые он считает самым красивым местом в регионе.