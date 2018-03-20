Ещё
#зверьеивечер
Далее:
Читайте также:
Ещё

#зверьеивечер 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Внимание, конкурс! Мы публикуем лучшие из присланных на наш конкурс снимков, запечатлевших усатых-полосатых. Однако конкурс продолжается, так что присылайте забавные фотографии своих домашних питомцев — любых, не только кошек — и истории о них на почту vecher@vm.ru и публикуйте их в сети Instagram с хештегом #зверьеивечер.
Регина Сафина: Это наша модель — Кешка. Всегда позирует перед камерой. Еще она умеет танцевать на задних лапах и здоровается со всеми членами нашей семьи.
ХВОСТАТЫЕ НОВОСТИ
Цветы вместо мышей
В интернете распространилась фотография «охотницы на цветы». Весной и летом кошка из канадского Ванкувера выходит на задний двор и терпеливо ждет, пока с ближайшего куста не упадет бутон. После добыча тщательно изучается и относится в дом. Другого способа порадовать свою хозяйку у заботливой кошки просто нет — для традиционной охоты на грызунов она слишком толстая. Вот и приходится придумывать другие способы угодить. О том, какими необычными сувенирами упитанная хищница удивляет домочадцев, поведала аудитории своего Twitterаккаунта соседка ее владельцев Элли Хамильтон.
Деньги не сделали из обезьяны человека
На обезьянку Лукерью из московского театра «Уголок дедушки Дурова» внезапно обрушилось огромное состояние — 6,5 миллиона рублей. Такому «улову» Луша обязана столичным финансистам, которые в 2008 году в качестве эксперимента предложили ей сформировать пакет акций. Происходило это так: обезьянка выбирала кубики с символикой компаний. И вот спустя 10 лет выяснилось, что ее «вложения» принесли бы Лукерье баснословную сумму.
«Жди меня» по-собачьи
Необычное путешествие совершила немецкая овчарка Ирджи из Канзаса. При переезде в штат Миссури собаку отправили отдельным рейсом. В итоге животное случайно попало в Японию, а к удивленной семье хозяев вместо нее приехал немецкий дог. Закончилась история хорошо — сотрудники японского аэропорта уже через несколько часов выслали овчарку назад на частном чартере, где с ней обращались как с особой королевских кровей.
Вечерняя Москва: последние новости
Московский ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы после победы над «Лионом» Председатель Общественного совета УВД Юго-Восточного округа обещал помочь полицейским Гимнаст Алексей Немов проголосовал на выборах президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018341
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972155
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение