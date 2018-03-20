#зверьеивечер

Внимание, конкурс! Мы публикуем лучшие из присланных на наш конкурс снимков, запечатлевших усатых-полосатых. Однако конкурс продолжается, так что присылайте забавные фотографии своих домашних питомцев — любых, не только кошек — и истории о них на почту vecher@vm.ru и публикуйте их в сети Instagram с хештегом #зверьеивечер.

Регина Сафина: Это наша модель — Кешка. Всегда позирует перед камерой. Еще она умеет танцевать на задних лапах и здоровается со всеми членами нашей семьи.

ХВОСТАТЫЕ НОВОСТИ

Цветы вместо мышей

В интернете распространилась фотография «охотницы на цветы». Весной и летом кошка из канадского Ванкувера выходит на задний двор и терпеливо ждет, пока с ближайшего куста не упадет бутон. После добыча тщательно изучается и относится в дом. Другого способа порадовать свою хозяйку у заботливой кошки просто нет — для традиционной охоты на грызунов она слишком толстая. Вот и приходится придумывать другие способы угодить. О том, какими необычными сувенирами упитанная хищница удивляет домочадцев, поведала аудитории своего Twitterаккаунта соседка ее владельцев Элли Хамильтон.

Деньги не сделали из обезьяны человека

На обезьянку Лукерью из московского театра «Уголок дедушки Дурова» внезапно обрушилось огромное состояние — 6,5 миллиона рублей. Такому «улову» Луша обязана столичным финансистам, которые в 2008 году в качестве эксперимента предложили ей сформировать пакет акций. Происходило это так: обезьянка выбирала кубики с символикой компаний. И вот спустя 10 лет выяснилось, что ее «вложения» принесли бы Лукерье баснословную сумму.

«Жди меня» по-собачьи

Необычное путешествие совершила немецкая овчарка Ирджи из Канзаса. При переезде в штат Миссури собаку отправили отдельным рейсом. В итоге животное случайно попало в Японию, а к удивленной семье хозяев вместо нее приехал немецкий дог. Закончилась история хорошо — сотрудники японского аэропорта уже через несколько часов выслали овчарку назад на частном чартере, где с ней обращались как с особой королевских кровей.