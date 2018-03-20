В Калуге объявили претендентов на Lada Priora

19 марта в прямом эфире телерадиокомпании «Ника ТВ» были определены 50 претендентов на Lada Priora. Автомобиль, напомним, стал главным призом для участников голосования, которые 18 марта выбирали те площадки, что будут благоустроены в Калуге в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По сообщению пресс-службы городской управы, в голосовании приняли участие более 150 тысяч калужан. Каждый получил купон с индивидуальным номером Все эти купоны в присутствии членов комиссии сложили в огромный контейнер. Определял счастливчиков ребенок, вытаскивая по очереди купоны из контейнера и называя номер. Фото В. Продувнова Вот эти номера: 155054 028495 043388 188482 080521 139048 063292 121005 021102 189022 072974 188015 097335 101034 176032 055485 182130 161760 086017 184503 098926 112832 182413 071142 153981 061705 130130 042476 174484 025069 060192 059465 022811 101063 026775 117584 179999 103307 013508 184666 102104 167569 117607 071331 091489 043394 153549 040491 179099 053546 Теперь обладателям этих купонов предстоит очный тур викторины, во время которого они должны будут продемонстрировать знание истории Калуги и территориального общественного самоуправления. Тот, кто даст самые полные ответы, и получит автомобиль. Остальные 49 человек станут обладателями телефонов, планшетов и телевизоров. Дату проведения второго тура викторины в горуправе пообещали назвать позднее.