Ещё
В Салехарде проходит турнир Всероссийского клуба «Золотая шайба»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Салехарде проходит турнир Всероссийского клуба «Золотая шайба» 

Красный Север 9 часов назад
Фото: Красный Север
Он посвящен памяти двукратного олимпийского чемпиона Евгения Мишакова.
Участвуют шесть команд. Прибыли «Лемминги» из Яр-Сале и «Северная корона» из Мужей. Приехал лабытнангский «Кристалл». Они выступают против трех команд хозяев: сборной Салехарда, «Ямал-2009 и „Ямал-2008“. Не смогли участвовать команды Тюменской области, города Рыбинска и республики Коми. Хотя в ожидании этих участников даже переносили начало соревнований. Как пояснил главный судья соревнований Владимир Храмченков, это связано с тем, что команды участвуют в своих домашних турнирах.
Турнир продлится неделю и завершится 25 марта.
Красный Север: последние новости
В Муравленко съезжатся силачи со всей России Что творят! Фристайлеры поразили губкинцев (ВИДЕО) Ямальских энергетиков отметили в Минспорте России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018341
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972155
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение