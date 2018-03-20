В Салехарде проходит турнир Всероссийского клуба «Золотая шайба»

Он посвящен памяти двукратного олимпийского чемпиона Евгения Мишакова.

Участвуют шесть команд. Прибыли «Лемминги» из Яр-Сале и «Северная корона» из Мужей. Приехал лабытнангский «Кристалл». Они выступают против трех команд хозяев: сборной Салехарда, «Ямал-2009 и „Ямал-2008“. Не смогли участвовать команды Тюменской области, города Рыбинска и республики Коми. Хотя в ожидании этих участников даже переносили начало соревнований. Как пояснил главный судья соревнований Владимир Храмченков, это связано с тем, что команды участвуют в своих домашних турнирах.

Турнир продлится неделю и завершится 25 марта.