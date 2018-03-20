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«Финал четырех» женской Евролиги по водному поло пройдет в Киришах
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«Финал четырех» женской Евролиги по водному поло пройдет в Киришах 

ТАСС 9 часов назад
ТАСС, 20 марта. «Финал четырех» женской ватерпольной Евролиги пройдет в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания.
"Финал четырех" состоится с 20 по 21 апреля. В нем примут участие российский «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», итальянский «Ориззонте», испанский «Сабадель», венгерский УВСЕ. Полуфинальные пары определятся 24 марта после Суперфинала Еврокубка.
Действующим победителем турнира является «КИНЕФ— Сургутнефтегаз». В финале 2017 года он обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 7:6.
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