«Финал четырех» женской Евролиги по водному поло пройдет в Киришах

ТАСС , 20 марта. «Финал четырех» женской ватерпольной Евролиги пройдет в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания.

"Финал четырех" состоится с 20 по 21 апреля. В нем примут участие российский «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», итальянский «Ориззонте», испанский «Сабадель», венгерский УВСЕ. Полуфинальные пары определятся 24 марта после Суперфинала Еврокубка.

Действующим победителем турнира является «КИНЕФ— Сургутнефтегаз». В финале 2017 года он обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 7:6.