Сборная Бельгии представила гостевую форму чемпионата мира-2018

Домашняя форма выполнена в красном цвете. Гостевой комплект — в желтом.

👕 We proudly present our new 2018 @FIFAWorldCup Away jersey by @adidasfootball!😄 Available now on https://t.co/TypSuKC25M & https://t.co/huxKGUjuYX!#HereToCreate #REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/b9IETAzSYa

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 20 марта 2018 г.

Belgium’s away kits for the World Cup in Russia are looking good, but no kits will top Nigeria’s and Germany’s in 2018. pic.twitter.com/LA3C6RELX3

— batsflip (@batsflip) 20 марта 2018 г.

На чемпионате мира-2018 сборная Бельгии сыграет в группе G с командами: Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва) и Англии (28 июня, Калининград).