Директор ХК «Автомобилист»: кубок УГМК по хоккею может стать традиционным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. / ТАСС /. Кубок Уральской горно— металлургической компании (УГМК) по хоккею, который впервые прошел в феврале 2018 года в Екатеринбурге, может стать традиционным. Об этом сообщил во вторник на пресс— конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Максим Рябков.

"В этом году это был «пробный камень» для того, чтобы команде [ХК «Автомобилист»] провести часть олимпийской паузы в нашем городе, и, в первую очередь, это была для болельщиков возможность эту паузу немножко разбавить и сократить. Потому что если у нас существует хорошего уровня команда, хочется, чтобы наши уральские болельщики на нее смотрели своими глазами, живьем с трибуны Дворца.. Я думаю, что со временем, если наши руководители не будут против, Кубок УГМК станет традиционным", — сказал Рябков.