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Директор ХК «Автомобилист»: кубок УГМК по хоккею может стать традиционным
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Директор ХК «Автомобилист»: кубок УГМК по хоккею может стать традиционным 

ТАСС 8 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Кубок Уральской горно— металлургической компании (УГМК) по хоккею, который впервые прошел в феврале 2018 года в Екатеринбурге, может стать традиционным. Об этом сообщил во вторник на пресс— конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Максим Рябков.
"В этом году это был «пробный камень» для того, чтобы команде [ХК «Автомобилист»] провести часть олимпийской паузы в нашем городе, и, в первую очередь, это была для болельщиков возможность эту паузу немножко разбавить и сократить. Потому что если у нас существует хорошего уровня команда, хочется, чтобы наши уральские болельщики на нее смотрели своими глазами, живьем с трибуны Дворца.. Я думаю, что со временем, если наши руководители не будут против, Кубок УГМК станет традиционным", — сказал Рябков.
Первый Кубок УГМК по хоккею прошел в Екатеринбурге с 20 по 22 февраля, в турнире приняли участие четыре клуба КХЛ. Московский «Спартак, „Автомобилист“ и тольяттинская „Лада“ набрали по пять очков. По дополнительным показателям победителем турнира стал »Спартак", второе место заняла «Лада», «Автомобилист» стал третьим. На последнем четвертом месте оказалась «Югра», набравшая три очка.
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