«У нас ума побольше чем у многих»: депутат Госдумы прокомментировал бойкот ЧМ‐2018

Страны, которые решат бойкотировать грядущий чемпионат мира по футболу в России, навредят прежде всего своим собственным болельщикам. А вот на имидже принимающей стороны не приезд делегаций никак не отразится, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев

В интервью телеканалу «360» депутат обратил внимание, что речь идет о бойкоте, который устраивают не спортсмены, а официальные лица. По его словам, все обвинения в адрес России, связанные как с допингом в спорте, так и с покушением на экс-полковника

Нас обвиняют, что мы Скрипаля отравили. У нас что, ума нет? Да у нас его побольше чем у многих. Чтобы перед выборами, перед ЧМ устраивать

какие-то провокации, да нет — Дмитрий Свищев.

По мнению парламентария, все разговоры о бойкоте — это специальное воздействие на мнение обывателей, которое необходимо, чтобы прикрыть политическую агрессию против России. Свищев уверен, сложившуюся ситуацию стоит воспринимать как попытку отнять у РФ соревнования и оправдать действия, направленные против российского спорта.

Одной из стран, которая планировала бойкотировать

ЧМ-2018, была Исландия. Однако позже Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации государства Кристинн Якобссон заявил, что граждане страны желают поддержать свою команду во время турнира.