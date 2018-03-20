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«У нас ума побольше чем у многих»: депутат Госдумы прокомментировал бойкот ЧМ‐2018
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«У нас ума побольше чем у многих»: депутат Госдумы прокомментировал бойкот ЧМ‐2018 

360tv.ru 8 часов назад
Страны, которые решат бойкотировать грядущий чемпионат мира по футболу в России, навредят прежде всего своим собственным болельщикам. А вот на имидже принимающей стороны не приезд делегаций никак не отразится, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
В интервью телеканалу «360» депутат обратил внимание, что речь идет о бойкоте, который устраивают не спортсмены, а официальные лица. По его словам, все обвинения в адрес России, связанные как с допингом в спорте, так и с покушением на  экс-полковника
ГРУ Сергея Скрипаля, безосновательны.
Нас обвиняют, что мы Скрипаля отравили. У нас что, ума нет? Да у нас его побольше чем у многих. Чтобы перед выборами, перед ЧМ устраивать
какие-то  провокации, да нет  — Дмитрий Свищев.
По мнению парламентария, все разговоры о бойкоте — это специальное воздействие на мнение обывателей, которое необходимо, чтобы прикрыть политическую агрессию против России. Свищев уверен, сложившуюся ситуацию стоит воспринимать как попытку отнять у РФ соревнования и оправдать действия, направленные против российского спорта.
Одной из стран, которая планировала бойкотировать
ЧМ-2018, была Исландия. Однако позже Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации государства Кристинн Якобссон заявил, что граждане страны желают поддержать свою команду во время турнира.
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