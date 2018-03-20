Мостовой: зачем вообще обращать внимание на слова Слуцкого?

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России по футболу Александр Мостовой с иронией отреагировал на высказывание наставника голландского «Витесса» Леонида Слуцкого о том, что в России критически относятся к деятельности главных тренеров.

"Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда заграницей не играл, и работал там случайно несколько месяцев. Смешно! Если там так относятся к тренеру, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули?" — цитирует Мостового НСН.

Ранее Слуцкий заявил, что футболисты в России относятся к тренерам как к «физрукам».