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Мостовой: зачем вообще обращать внимание на слова Слуцкого?
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Мостовой: зачем вообще обращать внимание на слова Слуцкого? 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России по футболу Александр Мостовой с иронией отреагировал на высказывание наставника голландского «Витесса» Леонида Слуцкого о том, что в России критически относятся к деятельности главных тренеров.
"Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда заграницей не играл, и работал там случайно несколько месяцев. Смешно! Если там так относятся к тренеру, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули?" — цитирует Мостового НСН.
Ранее Слуцкий заявил, что футболисты в России относятся к тренерам как к «физрукам».
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