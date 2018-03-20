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Самедов: у кого из «Спартака» есть шанс заиграть в Европе? Выделю Зобнина
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Самедов: у кого из «Спартака» есть шанс заиграть в Европе? Выделю Зобнина 

Чемпионат.com 8 часов назад
Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире в группе сборной России в социальной сети «Одноклассники».
«У «Спартака» есть шанс стать чемпионом в этом сезоне: объясню, почему. В розыгрыше ещё 21 очко, «Локо» опережает нас всего на 5 очков, у нас есть игры в запасе. Я верю, что мы догоним «Локомотив».
У меня никогда не было мечты выиграть «Золотой мяч». Мечтал выиграть чемпионат России — выиграл. Есть мечта хорошо выступить со сборной России на чемпионате мира. Готовность? С каждым матчем мы прибавляем и, наверное, соответствуем требованиям турнира.
У кого из спартаковцев есть шанс заиграть в Европе? У Ромки Зобнина есть — выделю его. В «Спартаке» больше общаюсь с Ананидзе и Джикией. В сборной — Акинфеев, Смолов, Габулов. С ними больше общаюсь и дружу.
Завершать карьеру пока не собираюсь, у меня ещё действующий контракт со «Спартаком» на следующий сезон. Потом посмотрим, как организм будет себя чувствовать. Каким вижу своё будущее через пять лет? Не хочу загадывать на пять лет вперёд, но любой нормальный футболист задумывается. Я анализировал, общался с супругой — пока не могу дать конкретный ответ», — сказал Самедов.
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