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Дарья Домрачева: «Возможно, Бьорндален подумает над тренерским продолжением карьеры»
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Дарья Домрачева: «Возможно, Бьорндален подумает над тренерским продолжением карьеры» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что ее муж Оле Эйнар Бьорндален может со следующего сезона перейти на тренерскую работы. По ее словам, непопадание на Олимпиаду-2018 стало для него серьезным ударом.
— Для Оле нынешний сезон, видимо, самый тяжелый в карьере, — приводит «Спортивная панорама» слова Домрачевой. — Летом у него были определенные проблемы с физической формой, которые помешали в итоге выступить на Олимпиаде. А все, кто хоть в минимальной степени знает его, осознают, какой это был серьезный удар. Муж очень хотел стать частью норвежской олимпийской команды.
Я всегда старалась его поддерживать и, конечно, тоже расстроилась из-за этой ситуации. Но Оле присоединился к белорусской сборной в Пхенчхане, став даже символом женской сборной. Разозлила ли его ситуация с непопаданием в норвежский состав? На этот вопрос он должен ответить сам. Ему принимать решения, да и время покажет. В том числе и в свете гипотетической тренерской работы в сборной Норвегии. Но, думаю, ему понравился опыт в сборной Белоруссии. Атмосфера в команде была потрясающей. Так что… Возможно, Оле подумает над тренерским продолжением карьеры.
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