Дарья Домрачева: «Возможно, Бьорндален подумает над тренерским продолжением карьеры» 

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что ее муж Оле Эйнар Бьорндален может со следующего сезона перейти на тренерскую работы. По ее словам, непопадание на Олимпиаду-2018 стало для него серьезным ударом.
— Для Оле нынешний сезон, видимо, самый тяжелый в карьере, — приводит «Спортивная панорама» слова Домрачевой. — Летом у него были определенные проблемы с физической формой, которые помешали в итоге выступить на Олимпиаде. А все, кто хоть в минимальной степени знает его, осознают, какой это был серьезный удар. Муж очень хотел стать частью норвежской олимпийской команды.
Я всегда старалась его поддерживать и, конечно, тоже расстроилась из-за этой ситуации. Но Оле присоединился к белорусской сборной в Пхенчхане, став даже символом женской сборной. Разозлила ли его ситуация с непопаданием в норвежский состав? На этот вопрос он должен ответить сам. Ему принимать решения, да и время покажет. В том числе и в свете гипотетической тренерской работы в сборной Норвегии. Но, думаю, ему понравился опыт в сборной Белоруссии. Атмосфера в команде была потрясающей. Так что… Возможно, Оле подумает над тренерским продолжением карьеры.