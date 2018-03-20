«МегаФон»: женщины общаются с мамами по телефону в среднем на одну минуту больше мужчин

Оператор связи «МегаФон» опубликовал статистику разговоров своих абонентов в рамках завершившейся акции «Тюльпаны для мамы». Согласно исследованию, на один телефонный разговор с мамой женщины тратили в среднем на минуту больше мужчин.

В выборку вошли более 10 тыс. человек: 7 тыс. женщин и 3 тыс. мужчин.

«Так, за период акции (7 дней — с 21 февраля по 28 февраля) в среднем женщины тратили на один телефонный разговор с мамами 4 минуты 36 секунд, когда мужчины только 3 минуты 20 секунд. При этом по максимальной длительности телефонного разговора прекрасный пол обогнал мужчин уже на целых 1,5 часа: самый продолжительный женский телефонный разговор с мамой составил 4,5 часа, а мужской — 3 часа», — говорится в релизе.

Продуктовый виджет

Как отмечают аналитики «МегаФона», некоторые абоненты предпочли не только звонить в другие города, но и отправиться на мартовских праздниках за границу. Лидерами стран по объему передачи данных стали: Абхазия, Франция, ОАЭ, Италия, Германия, Белоруссия, Таиланд, Финляндия, Турция, Испания. Уезжали из Москвы на праздниках и в города России — лидерами стали Санкт-Петербург и Краснодар. А также Владимирская, Тверская, Калужская, Тульская, Рязанская, Ярославская, Воронежская и Смоленская области.