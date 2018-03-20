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Команда пенсионеров из Строгина стала лучшей на окружном турнире по дартсу
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Команда пенсионеров из Строгина стала лучшей на окружном турнире по дартсу 

Префектура СЗАО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Команда Строгина заняла первое место в финальных окружных соревнованиях по игре в дартс. Турнир проводился среди пенсионеров, проживающих на северо-западе столицы.
— Каждому спортсмену давалось 10 серий по 3 дротика. Считались все попадания в мишень. При попадании в сектор удвоения или утроения, очки, соответственно, удваивались или утраивались. Выигрывали игроки, набравшие наибольшее количество очков, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Второе место заняли спортсмены из Северного Тушина, третье — команда из Щукина.
Команда-победитель и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней.
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