Команда пенсионеров из Строгина стала лучшей на окружном турнире по дартсу

Команда Строгина заняла первое место в финальных окружных соревнованиях по игре в дартс. Турнир проводился среди пенсионеров, проживающих на северо-западе столицы.

— Каждому спортсмену давалось 10 серий по 3 дротика. Считались все попадания в мишень. При попадании в сектор удвоения или утроения, очки, соответственно, удваивались или утраивались. Выигрывали игроки, набравшие наибольшее количество очков, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Второе место заняли спортсмены из Северного Тушина, третье — команда из Щукина.

Команда-победитель и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней.