Миралем Пьянич: «Я не предавал „Рому“

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что в туринской команде каждый может почувствовать себя победителем. Хавбек также добавил, что он не предавал «Рому».

— После пяти замечательных лет в «Роме», мне хотелось попробовать себя в другой команде, — цитирует Il Messaggero Пьянича. — «Ювентус» следил за мной, и я чувствовал необходимость связать себя с другой командой — ведь карьера игрока так коротка.

Трофеи с «Ромой»? Это были бы невероятные эмоции, но мы не смогли этого сделать, несмотря на приложенные усилия. Многих людей расстроил мой переход, но я никого не предавал.

В «Ювентусе» всё пропитано духом побед, вы себя здесь чувствуете победителем. Стоит обернуться, и сразу увидишь множество трофеев. Успех находится в ДНК этого клуба.