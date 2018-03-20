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Миралем Пьянич: «Я не предавал „Рому“
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Миралем Пьянич: «Я не предавал „Рому“ 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что в туринской команде каждый может почувствовать себя победителем. Хавбек также добавил, что он не предавал «Рому».
— После пяти замечательных лет в «Роме», мне хотелось попробовать себя в другой команде, — цитирует Il Messaggero Пьянича. — «Ювентус» следил за мной, и я чувствовал необходимость связать себя с другой командой — ведь карьера игрока так коротка.
Трофеи с «Ромой»? Это были бы невероятные эмоции, но мы не смогли этого сделать, несмотря на приложенные усилия. Многих людей расстроил мой переход, но я никого не предавал.
В «Ювентусе» всё пропитано духом побед, вы себя здесь чувствуете победителем. Стоит обернуться, и сразу увидишь множество трофеев. Успех находится в ДНК этого клуба.
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