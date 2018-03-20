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Н'Голо Канте: Хотим занять место в топ-4 и будем биться до конца
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Н'Голо Канте: Хотим занять место в топ-4 и будем биться до конца 

Советский спорт 8 часов назад
«Челси» — мой дом. Прошлый сезон сложился прекрасно, потому что мы выиграли титул. В этом году я смог выступить в Лиге чемпионов, и сейчас мы хотим занять место в числе лучших команд Англии. «Челси» будет биться до конца. К тому же, мы ведем борьбу за Кубок страны, и сделаем все, чтоб дойти до финала и одержать победу", — цитирует француза Evening Standard.
На данный момент «синие» занимают 5-е место в таблице АПЛ, уступая 5 очков «Тоттенхэму», который расположился на 4-й позиции.
В полуфинале Кубка Англии «Челси» сыграет против «Саутгемптона».
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