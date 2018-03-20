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«Она для спортсменов без претензий»: Лисовцу не понравилась форма сборной РФ на ЧМ‐2018
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«Она для спортсменов без претензий»: Лисовцу не понравилась форма сборной РФ на ЧМ‐2018 

360tv.ru 8 часов назад
Стилист Влад Лисовец выразил недовольство формой российских футболистов на ЧМ‐2018. Он считает, что она «простая, чистая» и «не идентифицирует наших спортсменов». Об этом 20 марта он заявил «360».
Невозможно устать или перестать тиражировать наш триколор. Это абсолютный тренд. Эта цветовая гамма номер один в мире моды
— Влад Лисовец.
При этом он отметил, что воспринял эту форму для футболистов «без претензий», но ему в ней немного не хватило России и брутальности.
Сборная России по футболу во вторник представила новую гостевую форму. На светлых футболках слева изображен герб страны. Горловина и края рукавов отстрочены синим цветом.
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