Ещё
Юмористы из Щербинки примут участие в Серпуховской лиге Клуба веселых и находчивых
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юмористы из Щербинки примут участие в Серпуховской лиге Клуба веселых и находчивых 

Администрация городского округа Щербинка 8 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница Серпуховской лиги КВН в социальных сетях
Команда Клуба веселых и находчивых городского округа Щербинка «Улица Театральная» выйдет на сцену Серпуховской лиги КВН 31 марта.
Ребята сразятся с местными коллективами «Шампань бокальского», «Молодежка» и «Стратеги».
Тема грядущей встречи в рамках 1/8 финала: «Интернет». Участникам предстоит рассказать и пошутить о новой человеческой зависимости.
Юмористические баталии пройдут в течение двух дней: 31 марта и 1 апреля.
Команда «Улица Театральная» была собрана на базе Дворца культуры городского округа Щербинка.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы приняли участие в соревнованиях по греко-римской борьбе Отборочный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел в Щербинке Задачи, сформулированные на заседании Программной комиссии Партии, будут оформлены в конкретные законопроекты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018341
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972155
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение