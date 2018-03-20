Юмористы из Щербинки примут участие в Серпуховской лиге Клуба веселых и находчивых 

Фото: официальная страница Серпуховской лиги КВН в социальных сетях
Команда Клуба веселых и находчивых городского округа Щербинка «Улица Театральная» выйдет на сцену Серпуховской лиги КВН 31 марта.
Ребята сразятся с местными коллективами «Шампань бокальского», «Молодежка» и «Стратеги».
Тема грядущей встречи в рамках 1/8 финала: «Интернет». Участникам предстоит рассказать и пошутить о новой человеческой зависимости.
Юмористические баталии пройдут в течение двух дней: 31 марта и 1 апреля.
Команда «Улица Театральная» была собрана на базе Дворца культуры городского округа Щербинка.