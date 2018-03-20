Кавазашвили: против Пеле невозможно было играть, только бить или ломать

Дважды лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили поделился своими воспоминаниями об игре против бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле.

«На товарищескую игру со сборной Бразилии меня никто не пригласил. К сожалению, ни РФС , ни оргкомитет чемпионата мира, ни наш минспорт не зовут меня на игры сборной. Это так странно, ведь я — единственный живой вратарь — бронзовый призёр ЧМ. Нас со Львом Яшиным в СССР всего двое таких было.

Слышал, что Король футбола приезжает в Россию. Пеле мне запомнился на всю жизнь блестящим молодым талантом, который выполняет неимоверные элементы футбольного мастерства. Против него невозможно играть, только бить или ломать. По-другому с ним было нельзя.

Помню гол, который он мне за шиворот закинул. Пеле тогда прошёл по левой бровке и отпустил мяч за линию моей штрафной. Я предположил, что бразилец мяч от себя далеко отпустил и второй раз уже не успеет его достать. Вылетаю на него и в прыжке уверенно накрываю мяч, а тот вдруг оказывается в воротах. Пеле успел перед самым моим носом его подбросить другой ногой прямо в ворота. Повторюсь, с ним невозможно было играть.

Сейчас нет игроков, которые были бы похожи на Пеле по уровню мастерства. Даже у Лионеля Месси , Марадоны или Эйсебио совершенно другой стиль игры. Пеле — это неповторимый мастер. От него не то чтобы мяч не отскакивал, тот был просто привязан к ногам бразильца. Пеле знал все нужные ему дальше движения. Когда он бил по воротам, то не старался вложить в удар силу. Пеле направлял мяч в створ только за счёт точности. Исполнительское мастерство было сумасшедшее.