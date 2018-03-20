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Спортсмены школы «Битца» заняли 2 место на Всероссийском турнире «Юные таланты»
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Спортсмены школы «Битца» заняли 2 место на Всероссийском турнире «Юные таланты» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 8 часов назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команда тхэквондистов спортивной школы «Битца» унесла серебро со Всероссийского турнира «Юные таланты», который завершился в понедельник, 19 марта.
Согласно опубликованной в группе учреждения в социальной сети ВКонтакте информации, от «Битцы» на соревнованиях выступил 41 человек, из которых 20 заняли призовые места. О своих впечатлениях от участия в турнире редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» рассказала одна из тхэквондисток школы «Битца» 2004 года рождения, завоевавшая в личном зачете серебро, — Ольга Назаркина.
— Турнир был важен для всех участников, так как от его результатов зависело участие в отборочных чемпионатах Москвы по тхэквондо. Отдельно именно к этим соревнованиям я не готовилась: просто усердно занималась на тренировках. Соперники все были достойными и сильными по-своему. Самым сложным для меня выдался полуфинал, — поделилась она.
Ольга Назаркина занимается под руководством тренера Александра Сошникова. Ее тренировки проходят в подмосковном поселке Софрино, так как девушка там проживает. В скором времени тхэквондистка выступит на чемпионате Москвы, который пройдет, предварительно, в апреле.
— На чемпионате Москвы всех сильных участников будут, как у нас говорят, «сеять». Это значит, что с другим сильным спортсменом ты встретишься только в финале. Если говорить более простым языком, я, занявшая 2 место, встречусь с девочкой, которая взяла золото, только в финале. Так делается, чтобы сильные спортсмены имели шанс снова занять призовые места. Иначе если они встретятся в первом же бою, то на пьедестал взойдет только один тхэквондист, — объяснила Ольга Назаркина.
Отметим, что всего воспитанники школы «Битца» унесли с соревнований 5 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.
Фото: ГБУ «СШ „Битца“ Москомспорта
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