Ведущие тренеры Академии футбольного клуба ЦСКА поделятся опытом с юными футболистами

24 марта в 12.00 в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» (ул. Новгородская, 5, стр.7) состоится открытие мастер-классов ведущих тренеров Академии футбольного клуба ЦСКА . Они пройдут в рамках масштабного социального проекта для детей из моногородов «1000 юных футболистов». Самые талантливые юные футболисты получат возможность учиться в спортивной школе ЦСКА в Москве.

Проект организован в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» футбольным клубом ЦСКА совместно с «Внешэкономбанком» в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект стартовал 12 февраля в Тамбове, после чего посетил Казань, Саранск, Екатеринбург, Томск. Красноярск станет шестым городом, где пройдут тренировки и мастер-классы для юных футболистов. В столицу региона приедут юные футболисты из 5 регионов России: Амурской, Кемеровской областей, Красноярского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия).

Ребята будут заниматься под руководством тренеров Академии ПФК ЦСКА: чемпиона Европы среди юношеских команд (U-18) 1990 года, бронзового призера чемпионата мира среди молодежных команд (U-20) 1991 года, экс-игрока сборной России (1996-1998 гг.) и ПФК ЦСКА (1989—2001 гг.) Валерия Минько и первого тренера защитника ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова Андрея Плахетко, тренера по технике Николая Федчука

Всего в проекте принимают участие более 1000 ребят в возрасте от 6 до 15 лет из различных моногородов. В столице Красноярского края участниками проекта станут около 180 детей из 30 городов России. Всем участникам проекта в подарок достанется спортивная форма, а также мячи с автографами тренеров ЦСКА.

Вниманию СМИ! Для получения аккредитации необходимо до 15:00 часов 22 марта отправить на электронный адрес: press@stmpkrsk.ru заявку с указанием наименования СМИ, Ф. И. О. и должности представителей СМИ.

Программа мастер-классов:

1 день 23.03.2018

10:00 — 11:30 — тренировки у 3-х групп младшей возрастной категории (5-7 лет)

12:00 — 13:30 — тренировки у 3-х групп средней возрастной категории (8-11 лет)

13:30 — 14:30 — обед / перерыв

14.30 — 17:00 — тренировки у 3-х групп старшей возрастной категории (12-15 лет)

2 день 24.03.2018

10:00 — 11:30 — тренировки у 3-х групп младшей возрастной категории (5-7 лет)

12:00 — открытие мероприятия

12:40 — 14.00 — обед / перерыв

14:00 — 15:30 — тренировки у 3-х групп средней возрастной категории (8-11 лет)

15.50 — 17:20 тренировки у 3-х групп старшей возрастной категории (12-15 лет)

3 день 25.03.2018

10:00 — 11:30 — тренировки у 3-х групп младшей возрастной категории (5-7 лет)

12:00 — 13:30 — тренировки у 3-х групп средней возрастной категории (8-11 лет)

13:30 — 15:30 — обед / перерыв

15:30 — 17:00 — тренировки у 3-х групп старшей возрастной категории (12-15 лет)

4 день 26.03.2018

10:00 — 17:00 — полностью игровой день