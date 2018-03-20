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Уфимец Кирилл Самородов завоевал серебро Кубка Европы
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Уфимец Кирилл Самородов завоевал серебро Кубка Европы 

ufa1.ru 8 часов назад
Фото: ufa1.ru
В минувшие выходные в швейцарском Айроло прошел очередной этап Кубка Европы по фристайлу в дисциплине «Акробатика». В составе национальной сборной России выступил воспитанник уфимской спортивной школы горнолыжного спорта Кирилл Самородов.
Высокое мастерство и хорошая подготовка с тренером Робертом Муллагалиевым позволили ему завоевать серебро и дважды попасть в пятерку лучших. С результатом в 183,29 балла Кирилл отстал от швейцарца Пирмина Вернера более чем на 3 балла.
По результатам нынешнего зимнего сезона Кирилл Самородов выиграл общий зачёт Кубка Европы, значительно обогнав ближайших спортсменов из Белоруссии.
— Поздравляем спортсмена и его тренера Роберта Муллагалиева со спортивными успехами, — пояснили в Минспорта республики.
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