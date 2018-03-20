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«Малышиада» пройдет в Нижегородской области
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«Малышиада» пройдет в Нижегородской области 

Нижегородская правда 8 часов назад
Фото: Нижегородская правда
фото freestockimages.ru«Малышиада» пройдет в Нижегородской области21 марта в Нижегородской области стартует XII Нижегородский спортивный фестиваль детских садов «Малышиада». Более 150 детей примут участие в необычном мероприятии.
В программе фестиваля три вида состязаний. На первом этапе юные спортсмены примут участие в веселой эстафете, состоящей из трех заданий: «Разложи и собери», «Чехарда парами», «Передай мяч».
Во втором туре малыши должны будут выполнить нормативы ВФСК ГТО. Маленькие спортсмены пройдут по три испытания: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу и прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Заключительной частью станут соревнования по аэробике.
Первым стартует фестиваль в городе Лысково, который состоится 21 марта в ФОКе «Олимп».
Также в соревнованиях планируют принять участие Воротынский, Лысковский, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Володарский, Сергачский, Пильненский, Сеченовский, Бутурлинский, Княгининский, Воротынский, Арзамаский районы и г.о.г. Арзамас.
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