Ещё
Юные спортсмены из Бибирева продемонстрировали искусство владения мячом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные спортсмены из Бибирева продемонстрировали искусство владения мячом 

Управа района Бибирево 8 часов назад
Фото: Управа района Бибирево
В спортивном зале учебного корпуса № 1 школы № 1413 в рамках XV Детско-юношеских спортивных игр состоялись традиционные соревнования «Школа мяча» среди дошкольников. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Перед дошкольниками стояла непростая задача: в соревновательной обстановке они должны были продемонстрировать искусство владения мячом. В программу состязаний вошли эстафеты с элементами баскетбола. Это ведение и различные способы передачи мяча, броски в баскетбольную корзину. Все участники справились с заданиями, демонстрируя хороший уровень технической подготовки, слаженность командных действий, — рассказали в администрации школы.
По итогам пяти заданий чемпионом соревнований стало дошкольное отделение № 2, серебро досталось дошкольникам из отделения № 1, а третьей стала команда отделения дошкольного воспитания № 5. Воспитанники отделений № 4 и № 3 заняли четвертое и пятое места соответственно. (ип)
Управа района Бибирево: последние новости
Юные танцоры из Бибирева успешно выступили на турнире Союза танцевального спорта Московской области Юные баскетболистки из Бибирева одержали победу на первенстве Москвы Капоэйристы из Бибирева продемонстрировали свои навыки на турнире для начинающих спортсменов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018340
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972155
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение