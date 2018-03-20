Юные спортсмены из Бибирева продемонстрировали искусство владения мячом

В спортивном зале учебного корпуса № 1 школы № 1413 в рамках XV Детско-юношеских спортивных игр состоялись традиционные соревнования «Школа мяча» среди дошкольников. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Перед дошкольниками стояла непростая задача: в соревновательной обстановке они должны были продемонстрировать искусство владения мячом. В программу состязаний вошли эстафеты с элементами баскетбола. Это ведение и различные способы передачи мяча, броски в баскетбольную корзину. Все участники справились с заданиями, демонстрируя хороший уровень технической подготовки, слаженность командных действий, — рассказали в администрации школы.

По итогам пяти заданий чемпионом соревнований стало дошкольное отделение № 2, серебро досталось дошкольникам из отделения № 1, а третьей стала команда отделения дошкольного воспитания № 5. Воспитанники отделений № 4 и № 3 заняли четвертое и пятое места соответственно. (ип)