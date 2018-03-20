Парашютист спрыгнул с крыше многоэтажки на юго‐востоке Москвы. Видео

Любитель экстрима залез на крышу одного из многоэтажных домов в столичном районе Зябликово. На глазах у друзей он шагнул вниз, а спустя несколько секунд за его спиной раскрылся парашют.

Парень пролетел все этажи и успешно приземлился во дворе здания. Сразу после этого, товарищи экстремала, которые снимали все происходящее на видео, поспешили убедиться, что с ним все в порядке. Когда они добежали до прыгуна, выяснилось, что парашют немного зацепился за ветви деревьев, однако это никак не помешало молодому человеку.

А вот другому парашютисту из Москвы повезло меньше. Он спрыгнул с высотки на Ленинградском шоссе и застрял на дереве. Сначала ему попытались помочь местные жители, однако экстремал справился самостоятельно. Когда он спустился, его забрали полицейские.