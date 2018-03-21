Дмитрий Орлов: «В Самарской области сформировалась атмосфера доверия к выборному процессу»

Явка в Самарской области составила 66,91%, Владимир Путин набрал в регионе 75,82% голосов (39 место среди субъектов РФ).

Рост явки в Самарской области, согласно исследованию Агентства политических и экономический коммуникаций (АПЭК), посвященному особенностям президентской кампании в регионах, связан «со сменой руководства региона и последующими реформами».

Напомним, в сентябре 2017 г. указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров

В исследовании АПЭК отмечается, что многие воспринимали нынешнюю президентскую кампанию как серьезный «экзамен» для врио губернаторов, назначенных осенью 2017 года.

"Безусловно, явка в ходе данной кампаний в регионе зависит не только от усилий его руководства, но и от федеральных факторов. Тем не менее там, где новой администрации удалось сохранить позитивные ожидания населения после смены губернатора и попытаться наладить более интенсивный диалог с общественностью, чем это удавалось их предшественникам, активность избирателей в итоге оказалась достаточно высокой", — отмечается в исследовании.

В пример эксперты приводят Самарскую область, поясняя, что прежде возглавлявший регион Николай Меркушкин добивался «эффектных официальных результатов агрессивными методами электорального менеджмента».

"Врио губернатора Дмитрий Азаров взял на вооружение более тонкие подходы к предвыборной работе с населением. В итоге по уровню явки Самарская область заметно опередила не только собственные показатели 2012 года (67,65% против 60,77%), так и активность избирателей в соседней Саратовской области (там, по предварительным данным, на участки пришло 66,56% избирателей), хотя на предыдущих президентских выборах соотношение было обратным", — констатируют аналитики.

Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов , в свою очередь, добавил, что, по его мнению, из врио губернаторов последней волны Дмитрий Азаров на этих выборах продемонстрировал наилучшие результаты.

"И дело не только в росте явки, благоприятных результатах Владимира Путина, позитивной динамике по целому ряду параметров в сравнении с 2008 и 2012 годами, но и в изменении общей атмосферы выборов. Совершенно очевидно, теперь в регионе сформировалась атмосфера доверия к выборному процессу, что долгое время не было для региона свойственно. Более того, были характерны скандалы, различные претензии к организаторам выборов разного уровня. И это сочетание позитивной динамики и реальной легитимности, признание выборов населением, отсутствие скандалов, претензий, — все это, конечно, позитивно характеризует политический менеджмент региона и, прежде всего, лично врио губернатора Дмитрия Азарова", — убежден Дмитрий Орлов.