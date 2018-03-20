Студентка Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Анастасия Тригер победила в конкурсе по отбору переводчиков для работы на Чемпионате мира по футболу — 2018. Об этом сообщили 19 марта в пресс-службе университета.
Девушка соревновалась в знании испанского языка с представителями Московского государственного университета, Московского государственного лингвистического университета и других высших учебных заведений столицы.
— Больше всего мне понравился синхронный перевод. В наушниках включили текст на испанском, и я должна была переводить параллельно диктору. Мы начали тренироваться в этом только три месяца назад. Я даже представить не могла, что справлюсь с этим заданием, — поделилась переживаниями Анастасия Тригер.
Отмечается, что девушка учится на четвертом курсе испанской группы кафедры романской филологии ПСТГУ. Во время Чемпионата мира по футболу ее назначат сопровождающим переводчиком сборной Испании.