Студентка Православного университета прошла отбор для работы на Чемпионате мира по футболу — 2018

Студентка Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Анастасия Тригер победила в конкурсе по отбору переводчиков для работы на Чемпионате мира по футболу — 2018. Об этом сообщили 19 марта в пресс-службе университета.

Девушка соревновалась в знании испанского языка с представителями Московского государственного университета , Московского государственного лингвистического университета и других высших учебных заведений столицы.

— Больше всего мне понравился синхронный перевод. В наушниках включили текст на испанском, и я должна была переводить параллельно диктору. Мы начали тренироваться в этом только три месяца назад. Я даже представить не могла, что справлюсь с этим заданием, — поделилась переживаниями Анастасия Тригер.

Отмечается, что девушка учится на четвертом курсе испанской группы кафедры романской филологии ПСТГУ. Во время Чемпионата мира по футболу ее назначат сопровождающим переводчиком сборной Испании.