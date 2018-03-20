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Мастера боевых единоборств общевойсковой армии ЗВО выиграли первый чемпионат округа по боевому самбо
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Мастера боевых единоборств общевойсковой армии ЗВО выиграли первый чемпионат округа по боевому самбо 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам соревнований первые места заняли: в весовой категории до 100 кг — Янн Чуриков, до 90 кг — Ильдар Джаббаров, до 82 кг — Артур Курабнов, до 74 кг — Сергей Коробкин, 68 кг — Александр Кривенцов, до 62 кг — Геннадий Шестаков, до 57 кг — Сергей Ребров, до 52 кг — Михаил Дрель.
Мастера боевых единоборств общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) выиграли первый чемпионат по самбо среди объединений, соединений и воинских частей округа.
Чемпионат прошел в Курске на территории спортивного комплекса отдельной бригады РХБ защиты.
В турнире приняли участие более 150 военнослужащих, которые прошли отбор в отборочных состязаниях в своих подразделениях.
Результаты поединков шли в копилку командного и личного зачётов. Команды были поделены на 3 подгруппы: объединения (армия, флот), соединения (отдельные бригады), воинские части (полки и учебные центры).
В финале в 5 весовых категориях первые места заняли представители соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО, штаб которой дислоцирован в Воронеже.
Победителей определяли по сумме мест, занятых участниками в восьми весовых категориях. Все участники соревнований являются обладателями спортивных разрядов и званий не только по самбо, но и по смешанным единоборствам.
По итогам соревнований первые места заняли в весовой категории до 100 кг — Янн Чуриков, до 90 кг — Ильдар Джаббаров, до 82 кг — Артур Курабнов, до 74 кг — Сергей Коробкин, 68 кг — Александр Кривенцов, до 62 кг — Геннадий Шестаков, до 57 кг — Сергей Ребров, до 52 кг — Михаил Дрель.
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