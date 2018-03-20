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Канте: «Лондонский „Челси“ является моим домом»
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Канте: «Лондонский „Челси“ является моим домом» 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Хавбек «Челси» Н'Голо Канте заявил, что не думает о смене команды. По словам футболиста, его всё устраивает в лондонском клубе.
"Эта команда является моим домом. Прошлый сезон был для нас очень удачным, поскольку мы выиграли титул. Во втором сезоне я сыграл в Лиге чемпионов, и сейчас мы вновь ведем борьбу за место в лидирующей четверке. Будем пытаться до конца попасть в Лигу чемпионов. Также сделаем всё возможное, чтобы одержать победу в Кубке Англии", — приводит слова Канте Evening Standard.
Ранее стало известно, что в услугах Канте заинтересован «ПСЖ».
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