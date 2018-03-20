Канте: «Лондонский „Челси“ является моим домом»

Хавбек «Челси» Н'Голо Канте заявил, что не думает о смене команды. По словам футболиста, его всё устраивает в лондонском клубе.

"Эта команда является моим домом. Прошлый сезон был для нас очень удачным, поскольку мы выиграли титул. Во втором сезоне я сыграл в Лиге чемпионов, и сейчас мы вновь ведем борьбу за место в лидирующей четверке. Будем пытаться до конца попасть в Лигу чемпионов. Также сделаем всё возможное, чтобы одержать победу в Кубке Англии", — приводит слова Канте Evening Standard.

Ранее стало известно, что в услугах Канте заинтересован «ПСЖ».