Комитет профессионального футбола РФС обсудил параметры и процедуру переноса матчей чемпионата России

В РФПЛ состоялось плановое заседание рабочей группы Комитета профессионального футбола РФС . Руководство РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, представители клубов премьер-лиги, основного вещателя, медицинского комитета РФС, общероссийского профессионального союза футболистов, отечественного объединения тренеров обсудили возможность определения параметров и процедуры переноса матчей чемпионата России и молодежного первенства при неблагоприятных погодных условиях.

"В ходе заседания были подготовлены предложения по внесению изменений в регламентные документы соревнований, проводимых под эгидой РФС, для последующего рассмотрения на Комитете профессионального футбола", — говорится в сообщении пресс-службы РФПЛ.

Собравшиеся заслушали информацию РУСАДА о прохождении антидопингового контроля, правилах сдачи проб, оформлении протоколов допинг-контроля, получении результатов анализов, профилактики возможных нарушений антидопингового законодательства в футболе, выработаны предложения по повышению эффективности взаимодействия.