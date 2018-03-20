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Футболисты из Сокола прогулялись по парку «Сокольники»
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Футболисты из Сокола прогулялись по парку «Сокольники» 

Управа района Сокол города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Парк «Сокольники» посетили юные жители Сокола — игроки футбольного клуба «Сокол» районного Центра социальной помощи семье и детям. Как уточнил один из организаторов, ребят волшебная атмосфера парка пленила, и они не хотели покидать зону отдыха, даже несмотря на предстоящий матч с футбольным клубом «Яуза».
— Неповторимая аура парка притяги
вает туристов, жителей других районов Москвы, и, конечно же, спортсменов, — поделились в ЦСПСиД. — Что касается матча, весенняя капель под ярким солнцем придавала серьёзному настрою на матч веселое настроение, но мы одержали уверенную победу.
Как рассказали в центре, «соколята» выиграли со счетом 7:1. (жм)
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