Футболисты из Сокола прогулялись по парку «Сокольники»

Парк «Сокольники» посетили юные жители Сокола — игроки футбольного клуба «Сокол» районного Центра социальной помощи семье и детям. Как уточнил один из организаторов, ребят волшебная атмосфера парка пленила, и они не хотели покидать зону отдыха, даже несмотря на предстоящий матч с футбольным клубом «Яуза».

— Неповторимая аура парка притяги

вает туристов, жителей других районов Москвы, и, конечно же, спортсменов, — поделились в ЦСПСиД. — Что касается матча, весенняя капель под ярким солнцем придавала серьёзному настрою на матч веселое настроение, но мы одержали уверенную победу.

Как рассказали в центре, «соколята» выиграли со счетом 7:1. (жм)