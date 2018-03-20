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Юные футболистки школы «Сокол» сыграли с командой «Спартак-2»
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Юные футболистки школы «Сокол» сыграли с командой «Спартак-2» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 8 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Юные спортсменки из школы олимпийского резерва №27 «Сокол» 18 марта провели товарищеский матч по футболу с командой «Спартак-2» из образовательного учреждения «Юность Москвы».
— В соревнованиях приняли участие девочки 2006-2007 годов рождения. Наши спортсменки показали хороший уровень подготовки. Игру провели на выезде, так как, к сожалению, наша площадка не предназначена для зрителей. Сам матч мы сыграли вничью, — поделилась тренер команды школы «Сокол» Анна Астапенко.
Она добавила, что следующая игра с клубом «Спартак-2» состоится 25 марта. Соревнования пройдут на стадионе в районе Тушино.
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